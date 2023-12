Space Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Einschätzung einer Aktie wird maßgeblich von der Stimmung und der öffentlichen Diskussion im Internet beeinflusst. Bei der Analyse von Space zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung in einem stabilen Zustand, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Space mit 955 JPY aktuell 4,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 -0,28 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als neutral führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls Anlass zu einer neutralen Einschätzung, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind. Die Anlegerstimmung wird daher von unserer Redaktion als neutral angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Space liegt bei 21,88, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine positive Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Space für diese Kategorie die Einstufung "Gut".