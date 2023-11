SpaceXs 'Starship' erreicht neuen Flugmeilenstein, endet jedoch in Explosion

Trotz der Explosion des größten je gebauten Raketensystems beim zweiten Test bleibt Elon Musk mit SpaceX entschlossen.

Beim zweiten Test schien das Glück erneut nicht auf Seiten von Elon Musk und seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX zu sein. Das experimentelle "Starship" explodierte beim Start am Samstag, dem 29. Mai 2021, im US-Bundesstaat Texas. Obwohl es zunächst einige Meilensteine erreichte, wurde es wenig später von einer unerwarteten Explosion zerstört.

Der Testflug startete vom SpaceX-Weltraumbahnhof und wurde live im Internet übertragen. Wenige Minuten nach dem Start trennten sich die beiden Raketenstufen, was beim ersten Test nicht gelungen war. Jedoch explodierte die untere Stufe kurz danach aus unbekannter Ursache und landete nicht wie geplant im Golf von Mexiko.

Unbeirrt von den Rückschlägen zeigte sich jedoch Elon Musk. Via X, ehemals bekannt als Twitter, kommentierte SpaceX den Test als "aufregend" und betonte, dass der Erfolg dieses Tests davon abhänge, was sie daraus lernen werden. Das Ziel sei es, die Zuverlässigkeit des "Starships" zu verbessern und die Möglichkeit einer multiplanetarischen Zukunft zu schaffen.

Auch die US-Flugaufsichtsbehörde FAA leitete eine Untersuchung des Vorfalls ein und betonte, dass es glücklicherweise keine Verletzten oder Schäden an öffentlichen Einrichtungen gab. Musk gratulierte dem gesamten SpaceX-Team und erhielt auch Glückwünsche von Bill Nelson, dem Chef der US-Raumfahrtbehörde Nasa.

Nelson betonte die Bedeutung von Mut und Innovation in der Raumfahrt, und dass dieser Test eine Chance sei, zu lernen und dann erneut zu fliegen. Gemeinsam mit SpaceX plane die Nasa die Menschheit zurück zum Mond, zum Mars und darüber hinaus zu bringen.

Das "Starship" ist mit einer Gesamthöhe von 120 Metern und einer Leistung von mehr als 100 Tonnen Ladung, das größte je gebaute Raketensystem. Es handelt sich um das ambitionierte Projekt von Musk, der bemannte Missionen zu Mond und Mars ermöglichen will. Die Konstruktion des "Starships" ermöglicht es, Raumschiff und Rakete nach der Rückkehr auf die Erde wiederzuverwenden.

Trotz des zweiten Fehlschlags betonte SpaceX, dass dies erst der Beginn einer langen Testreihe sei und dass das Ziel sei, aus Fehlern zu lernen und Verbesserungen vorzunehmen. Musk selbst hatte bereits den ersten Testflug im April, bei dem das "Starship" ebenfalls explodierte, als aufregenden Teststart bezeichnet.

Die Enttäuschung über den zweiten Raketentest war auch in Deutschland zu spüren, wo die Raumfahrtbranche gespannt auf Fortschritte in diesem Bereich wartet. Obwohl das Risiko von Fehlschlägen in der Raumfahrtindustrie allgegenwärtig ist, sollte dies nicht davon abhalten, mutig und innovativ zu sein. Denn wie Musk betonte: "Wenn nichts schiefgeht, gibt es keine Verbesserungsmöglichkeiten."

