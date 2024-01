Sozap Publ AB Aktie: Das sieht interessant aus!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Sozap von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien sehr positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Analyse verschiedener Kommentare und Äußerungen festgestellt, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt sind wir der Meinung, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz gehört zu den weichen Faktoren bei der Bewertung einer Aktie. In diesem Zusammenhang hat die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Sozap in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Deshalb wird Sozap für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" zugeschrieben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ist Sozap also als "Neutral"-Wert einzustufen.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Sozap liegt bei 52,31, was als neutrale Situation bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Sozap-Aktie beträgt aktuell 6,17 SEK, wobei der letzte Schlusskurs mit 4,89 SEK deutlich darunter liegt (-20,75 Prozent Abweichung). Basierend auf dieser Analyse erhält Sozap somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 4,47 SEK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+9,4 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Sozap also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.