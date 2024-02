Sovos Brands Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Analysten haben die Aktie von Sovos Brands in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 Gut-Bewertungen, 0 Neutral-Bewertungen und 0 Schlecht-Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Sovos Brands beträgt 19,75 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 22,53 USD einer erwarteten Kursentwicklung von -12,34 Prozent entspricht, was eine Einstufung von "Schlecht" zur Folge hat. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung basierend auf den Bewertungen der Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sovos Brands-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 22, was auf eine Überverkauftheit hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 35,83, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Sovos Brands diskutiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Sovos Brands-Aktie der letzten 200 Handelstage einen Wert von 20,99 USD, während der letzte Schlusskurs bei 22,53 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt erhält die Aktie von Sovos Brands sowohl basierend auf den Analystenbewertungen, dem RSI, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse eine überwiegend positive Einschätzung.