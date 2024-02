Quanex Building Products Aktie: Das liegt auf Eis

Die Stimmung am Markt spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen, neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare zu Quanex Building Products in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industriesektor hat die Aktie von Quanex Building Products im letzten Jahr eine Rendite von 22,94 Prozent erzielt, was 211,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Für Unternehmen aus der Bauprodukte-Branche beträgt die mittlere jährliche Rendite 389,45 Prozent, wobei Quanex Building Products aktuell 366,51 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Quanex Building Products mit einem Wert von 12,06 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Bauprodukte-Branche (31,59) um 62 Prozent niedriger bewertet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht eine positive Einschätzung der Aktie ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird als Mittel der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Quanex Building Products beträgt derzeit 23,35 Punkte, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse für Quanex Building Products eine neutrale bis negative Stimmung, eine schlechte Performance im Vergleich zur Branche, aber eine positive fundamentale Bewertung und eine überverkaufte Position laut RSI.