Sovereign Metals Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Sovereign Metals wurde einer technischen Analyse unterzogen und es wurde festgestellt, dass der aktuelle Kurs von 0,415 AUD um -3,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Daraus ergibt sich eine kurzfristige Einschätzung als "Neutral". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -48,13 Prozent beläuft. Somit kann die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft werden.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung und zeigt, dass die Aktie von Sovereign Metals in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen erhalten hat. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Sovereign Metals. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Sovereign Metals in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Abschließend wurde für die Aktie ein Relative Strength Index (RSI) von 66,67 ermittelt, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Die Einstufung auf Basis dieses Signals lautet daher "Neutral". Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen RSI-Wert von 66, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit resultiert insgesamt eine Einstufung des RSI als "Neutral".