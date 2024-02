Sovereign Metals Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse für die Sovereign Metals-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,69 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,435 AUD liegt, was einer Abweichung von -36,96 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,43 AUD, was einer Abweichung von +1,16 Prozent entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Sovereign Metals war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sovereign Metals liegt bei 35,29 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 55,32 für 25 Tage, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Sovereign Metals-Aktie auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating, während das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung ergibt.