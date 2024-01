Sovereign Metals Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Sovereign Metals wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 56,25 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 48,98 ebenfalls, dass Sovereign Metals weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An einem Tag dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" im Anleger-Sentiment.

Die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Sovereign Metals in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sovereign Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,69 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,42 AUD weicht somit um -39,13 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 0,44 AUD, was einem ähnlichen Wert wie der letzte Schlusskurs (-4,55 Prozent) entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Sovereign Metals-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.

