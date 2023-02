Sovereign Metals-Aktie: Handel wieder aufgenommen!

Es kam zu einer kurzen Aussetzung des Handels, jedoch meldete das Unternehmen, dass der Handel an der Australian Securities Exchange wieder aufgenommen wurde. Weiterhin geht das Mineralexperationsunternehmen davon aus, dass die Aussetzung keine Auswirkungen auf den Handel der Aktien in London haben dürfte. Zudem wurden weitere Ergebnisse für 98 AC-Bohrungen und 247 PT-Bohrungen auf dem Rutilprojekt Kasiya gemeldet. So wurde ein AC-Bohrprogramm mit 191 Löchern abgeschlossen. Der Kurs der Sovereign Metals-Aktie zeigt sich während der letzten Handelstage beflügelt.

Neues mehrmonatiges Hoch erreicht!

Im Zuge des neuerlichen Anstieges konnten die Bullen ein neues mehrmonatiges Hoch an der australischen Börse ASX bewerkstelligen. Immerhin kam ein Aktienkurs von 0,55 AUD zustande. Damit löst sich der Preis immer mehr von der schon seit Monaten immer wieder angelaufenen 0,40er-Marke. Auf der Oberseite ist es wichtig, bis etwa 0,75 AUD zu gelangen. In dieser Preisregion kam es bereits mehrfach zum Abprallen. Deshalb ist es aus übergeordneter Sicht wichtig, neue Höchststände zu erklimmen. Auf der Unterseite ist die schon besprochene 0,40er-Zone überboten zu halten.

Sovereign Metals-Aktie – Die Trends sehen top aus!

Richten wir den Fokus auf die Trendanalyse. So könnten Anleger jetzt reagieren. Von 30 gemessenen Kriterien sind 24 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 80.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Sovereign Metals-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.