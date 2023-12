Southwestern Energy Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Southwestern Energy-Aktie zeigt laut der technischen Analyse ein "Gut"-Signal, da der aktuelle Kurs von 6,64 USD um +11,22 Prozent über dem GD200 (5,97 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,73 USD, was einem Abstand von -1,34 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Das Sentiment und der Buzz im Internet haben ebenfalls Einfluss auf die Aktienbewertung. In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Southwestern Energy-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,78 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 20,17 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -18,39 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung bei Southwestern Energy.