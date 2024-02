Southwestern Energy Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern, was auch Auswirkungen auf die Aktienbewertungen haben kann. Bei Southwestern Energy wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Southwestern Energy mit 6,6 USD derzeit 1,69 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von +5,6 Prozent zum GD200 als gut eingestuft.

Im Vergleich zur Energiebranche hat die Aktie von Southwestern Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,11 Prozent erzielt, was jedoch 17,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Southwestern Energy liegt bei 34,78, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Aktie von Southwestern Energy basierend auf der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und dem Branchenvergleich.