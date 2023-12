Southwestern Energy Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southwestern Energy beträgt derzeit 8,31, was 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 30 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Southwestern Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 5,95 USD liegt. Dies ist deutlich höher als der letzte Schlusskurs von 6,5 USD (Unterschied +9,24 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein aktueller Wert von 6,74 USD, was zu einem ähnlichen letzten Schlusskurs (-3,56 Prozent) führt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Zusammenführung der einfachen Charttechnik ergibt somit ein "Gut"-Rating für die Southwestern Energy-Aktie.

Jedoch weist das Unternehmen eine Dividendenrendite von 0 % auf, was gegenüber dem Branchendurchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) zu einem geringeren Ertrag von 28,14 Prozentpunkten führt. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Energie" hat die Aktie von Southwestern Energy im letzten Jahr eine Rendite von 1,78 Prozent erzielt, was 41,1 Prozent unter dem Durchschnitt (42,88 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

