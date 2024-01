Southwestern Energy Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In Bezug auf Southwestern Energy hat die Diskussionsintensität zugenommen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv entwickelt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie bei 8,31, was 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,05 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,92 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,65 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Southwestern Energy basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Southwestern Energy eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zur Branche einen geringeren Ertrag bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.