Arcelormittal Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Arcelormittal wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 5,85 Punkten, was darauf hinweist, dass die Arcelormittal-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 32,38, was bedeutet, dass Arcelormittal weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Arcelormittal ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass die Diskussionen hauptsächlich positive Themen behandeln, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Arcelormittal derzeit einen leicht höheren Wert von 0,98 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Daher erhält die Arcelormittal-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Arcelormittal mit einem aktuellen Wert von 5,06 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

