Southwestern Energy Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die jüngsten Bewertungen der Southwestern Energy-Aktie deuten auf gemischte Leistungen hin. Die Dividende von 0 % liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 28,27 %, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Auch der Aktienkurs verzeichnet eine unterdurchschnittliche Rendite von 1,78 % im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor. Die mittlere jährliche Rendite beträgt 20,26 %, was darauf hinweist, dass Southwestern Energy mit einer Unterperformance von 18,48 % bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt jedoch eine positivere Seite. Der längerfristige gleitende Durchschnitt liegt bei 6 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,55 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 6,7 USD zeigt jedoch eine geringfügige Abweichung von -2,24 %, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Southwestern Energy auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Meinung von Analysten neigt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating, mit 2 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 5,88 USD, was eine prognostizierte Performance von -10,31 % gegenüber dem aktuellen Preis von 6,55 USD bedeutet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. In Anbetracht aller Bewertungen vergeben wir als Redaktion ein insgesamt "Neutral"-Rating.