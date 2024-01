Southwestern Energy Aktie: Ist das wirklich alles?

Bei Southwestern Energy ist die Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (28,27 %) mit 0 % niedriger, was einer Differenz von 28,27 Prozentpunkten entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen in sozialen Medien abgegeben. Unsere Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab jedoch auch überwiegend negative Themen in den letzten Tagen. Zusammenfassend lässt sich die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" einstufen.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Southwestern Energy-Aktie bei 6 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,55 USD liegt, was einer Abweichung von +9,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,7 USD, während der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,24 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Southwestern Energy also ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Southwestern Energy in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.