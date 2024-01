Southwestern Energy Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse zeigt, dass die Southwestern Energy derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 6,03 USD, während der Aktienkurs bei 6,4 USD liegt, was einer Abweichung von +6,14 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 6,66 USD, was einer Abweichung von -3,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie insgesamt.

Von den 6 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate sind 2 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für die Southwestern Energy-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 5,88 USD, was einer möglichen Abnahme um -8,2 Prozent vom letzten Schlusskurs (6,4 USD) entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat die Southwestern Energy in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -20,82 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt die Performance deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Southwestern Energy eingestellt sind. In den letzten Tagen gab es 12 positive und einen negativen Trend, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Basierend auf dieser Analyse erhält Southwestern Energy von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.