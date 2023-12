Southwestern Energy Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Southwestern Energy-Aktie erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Bewertungen von Analysten. Davon wurden 2 als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Unternehmen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Southwestern Energy. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 6,2 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 0 Prozent vom letzten Schlusskurs fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Southwestern Energy-Aktie aktuell bei 6,2 USD liegt, was einer Abweichung von -8,01 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +4,55 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, weshalb dieser Punkt als "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage zeigt sich, dass die Anleger in etwa genauso viel wie üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Dadurch erhält die Southwestern Energy-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Southwestern Energy eingestellt waren. Es gab sieben positive, sechs negative und einen unklaren Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt wird Southwestern Energy daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung vergeben.