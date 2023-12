Southwestern Energy Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die aktuelle Dividendenrendite von Southwestern Energy liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchs einen geringeren Ertrag von 28,15 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Southwestern Energy ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen überwogen besonders positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die langfristige Meinung der Analysten zu Southwestern Energy wird als "Neutral" eingestuft. Dabei gibt es 2 positive, 5 neutrale und keine negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 6,2 USD, was zu einer prognostizierten negativen Performance von -6,2 Prozent führen würde.

Im Vergleich zum Sektor "Energie" hat die Aktie von Southwestern Energy im letzten Jahr eine Rendite von 1,78 Prozent erzielt, was 17,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.