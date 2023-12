Southwestern Energy Aktie: Aus und vorbei!

Der Energiekonzern Southwestern Energy weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividende von 0 % auf, was einer Differenz von 23,51 Prozentpunkten entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von 6,2 USD um -7,88 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum GD200 auf Basis der vergangenen 200 Tage +4,73 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southwestern Energy mit 6,13 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt von 30,02 auf. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Southwestern Energy mit einer Rendite von -15,11 Prozent mehr als 46 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Rendite mit 45,69 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.