Southwest fliegt als erste Fluggesellschaft mit dem Kit zur Verringerung des Luftwiderstands von Aero Design Lab im Linienverkehr

Dallas, 9. März 2023 (ots/PRNewswire) -Das neue Kit zur Verringerung des Luftwiderstands soll den Kraftstoffverbrauch und die Kohlenstoffemissionen senkenAero Design Labs (ADL) gab bekannt, dass der erste Umsatzflug mit dem firmeneigenen Kit zur Verringerung des Luftwiderstands auf einer 737-700 von Southwest Airlines absolviert wurde. Der Gründer und Vorstandsvorsitzende von Aero Design Labs, Lee Sanders, gehörte zu den Kunden des historischen Fluges, der kürzlich mit dem installierten Kit von Dallas nach El Paso durchgeführt wurde.Southwest wird eine Netzbewertung von Kits zur Verringerung des Luftwiderstands durchführen, die in fünf seiner 737-700-Flugzeuge installiert sind, um die Treibstoffeffizienz zu messen. Das Kit zur Verringerung des Luftwiderstands von ADL wurde entwickelt, um den Luftwiderstand des Flugzeugs zu reduzieren, was zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch und einer geringeren Kohlenstoffintensität führt.„Dies ist eine aufregende Neuigkeit für unser gesamtes Team bei Aero Design Labs, das in den letzten Jahren unermüdlich an der Verwirklichung dieser wichtigen Innovation gearbeitet hat", so Jeff Martin, Präsident und CEO von Aero Design Labs. „Wir freuen uns, dass Southwest unsere Kits in fünf ihrer Flugzeuge testen will, und sind zuversichtlich, dass sie die Vorteile des geringeren Treibstoffverbrauchs und der geringeren Kohlenstoffemissionen, die unsere Kits bieten, nutzen können."„Da Southwest Airlines weiterhin nach Möglichkeiten sucht, die Treibstoffeffizienz zu verbessern, was unsere Kohlenstoffemissionen reduziert und uns hilft, unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern, arbeiten wir mit ADL zusammen, um Modifikationen an fünf unserer 737-700 zu testen, mit dem Ziel, unseren Treibstoffverbrauch pro Flugzeug zu reduzieren", sagte Chris Monroe, leitender Vizepräsident für Finanzen, Finanzwesen und Nachhaltigkeit bei Southwest. „Auf unserer ständigen Suche nach neuen Möglichkeiten, effizienter und sicherer zu arbeiten, freuen wir uns auf die Erprobung des innovativen und firmeneigenen Kits von ADL zur Verringerung des Luftwiderstands."„Unsere Arbeit an diesen Nachrüstkits ist die erste von vielen Möglichkeiten für andere Flugzeugtypen, während wir unsere Forschung und Entwicklung fortsetzen", kommentierte Chris Jones, Chief Commercial Officer von Aero Design Labs. „Fluggesellschaften auf der ganzen Welt haben ihr Interesse an unseren Programmen bekundet, und wir arbeiten eifrig an der Entwicklung von Modifikationen für zahlreiche Flugzeugtypen. Wir begrüßen und danken Southwest dafür, dass sie den Wert unserer Kits erkannt haben".Informationen zu Aero Design Labs L.L.C.Das 2015 gegründete Unternehmen Aero Design Labs (ADL) ist führend in der Forschung, Entwicklung und Installation von Kits zur Verringerung des Luftwiderstands für Flugzeugflotten auf der ganzen Welt. Änderungen an den bestehenden Flotten der Fluggesellschaften durch ADL können zu Treibstoffeinsparungen führen und das Potenzial haben, dass Milliarden von Pfund CO2 nicht in die Atmosphäre gelangen. Mit Sitz in Dallas und berühmt für seine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur, hat Southwest in seiner Geschichte noch nie unfreiwillige Kündigungen oder Entlassungen hinnehmen müssen. Indem sie ihre mehr als 66.000 Mitarbeiter dazu befähigt, eine unvergleichliche Gastfreundschaft zu bieten, erreicht die außergewöhnliche Fluggesellschaft eine leidenschaftliche Loyalität von 130 Millionen beförderten Kunden pro Jahr. Diese Erfolgsformel brachte den Southwest-Aktionären branchenführenden Wohlstand und 47 aufeinanderfolgende Jahre Rentabilität. Southwest nutzt ein einzigartiges Erbe und eine einzigartige Mission, um Gemeinden auf der ganzen Welt zu unterstützen. Dazu gehört auch, dass das Unternehmen die Kraft seiner Mitarbeiter und seinen Zweck nutzt, um Gemeinden in den Mittelpunkt seines Erfolgs zu stellen. Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2029894/Aero_Design_Labs_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/southwest-fliegt-als-erste-fluggesellschaft-mit-dem-kit-zur-verringerung-des-luftwiderstands-von-aero-design-lab-im-linienverkehr-301768460.htmlOriginal-Content von: Aero Design Labs, übermittelt durch news aktuell