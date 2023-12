Southwest Securities Securities Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Aktie von Southwest Securities Securities wird in Bezug auf verschiedene Faktoren bewertet, um eine umfassende Analyse zu ermöglichen.

Im Hinblick auf den Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz steht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für diesen Faktor. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Southwest Securities Securities daher als neutral bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine neutrale Einschätzung, da der aktuelle Kurs von 0,021 HKD etwa 5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als schlecht eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -30 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als neutral bewertet.

Die fundamentale Analyse ergibt eine schlechte Einschätzung aufgrund des überbewerteten Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 320, was 1312 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte".

Die Anleger-Stimmung bei Southwest Securities Securities in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als insgesamt neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung zur Anleger-Stimmung.