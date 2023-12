Southwest Securities Securities Aktie: Füße still halten!

Die Southwest Securities Securities-Aktie hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine schlechte Bewertung erhalten. Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 5,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als schlecht bewertet wird.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist die Aktie auf Basis des 25-Tage-RSI überverkauft, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine neutrale Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Bewertung für dieses Signal neutral ist. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine schlechte Bewertung für die Aktie. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,03 HKD, womit der Kurs der Aktie um -33,33 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,02 HKD, was einer neutralen Bewertung entspricht.

Insgesamt erhält die Southwest Securities Securities-Aktie aufgrund dieser Bewertungen insgesamt ein neutrales Rating.