Southwest Securities Securities Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Aktienkurs von Southwest Securities Securities liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor bei einer Rendite von -37,5 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,17 Prozent erzielte, liegt Southwest Securities Securities mit 29,33 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Southwest Securities Securities bei 0,03 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,021 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -30 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,02 HKD, was einen Abstand von +5 Prozent bedeutet und zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southwest Securities Securities mit einem Wert von 320 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 22,08 liegt, was zu einer Überbewertung um 1349 Prozent führt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Southwest Securities Securities durchschnittlich bzw. kaum verändert sind, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.