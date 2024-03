Southwest Securities Securities Aktie: Alles kein Problem!

Southwest Securities Securities wird von Experten als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 320, was 1205 Prozent über dem Branchen-Durchschnitt von 24,53 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Southwest Securities Securities im Vergleich zur Branche Kapitalmärkte eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,7 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese niedrigere Rendite führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Southwest Securities Securities-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- und 200-Tage-Durchschnitt eine positive Bewertung erhält. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,02 HKD, was 50 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 0,03 HKD liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (0,02 HKD) liegt 50 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Southwest Securities Securities weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, während der RSI25 bei 10 Punkten liegt. Aufgrund dieser Analyse erhält das Wertpapier insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird Southwest Securities Securities auf Grundlage sowohl fundamentaler als auch technischer Analysen mit einem "Gut"-Rating versehen.