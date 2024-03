Southwest Securities Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Aktienkurs von Southwest Securities hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,56 Prozent erzielt, was 7,41 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von -4,7 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt Southwest Securities aktuell 10,26 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Southwest Securities sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 62,5 Punkte, während der 25-Tage-RSI einen Wert von 40,22 aufweist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 4,04 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,05 CNH steht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 3,92 CNH, was zu einem Abstand von +3,32 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, weshalb die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird. Statistische Auswertungen haben jedoch auch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen Southwest Securities.