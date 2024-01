Southwest Securities Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI werden die Werte von 7 und 25 Tagen herangezogen, um einzuschätzen, ob Southwest Securities überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 62,79 Punkten, was zeigt, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Die "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI bestätigt dies. Der RSI25 liegt bei 59,15, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für Southwest Securities hinweist.

In den letzten zwei Wochen wurde Southwest Securities von Privatanlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Jedoch wurden auch 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, weshalb eine "Schlecht"-Empfehlung gegeben wird.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt Southwest Securities eine erhöhte Aktivität im Netz. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -4,46 Prozent auf. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 4,09 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Southwest Securities damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.