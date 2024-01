Southwest Gas löst Jubelsturm aus!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 2 neutrale Bewertungen für Southwest Gas abgegeben, während es keine positiven oder negativen Bewertungen gab. Das Durchschnittskursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 69 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 8,92 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose haben die Analysten die Aktie als "Gut" eingestuft.

Verglichen mit anderen Gasversorgungsunternehmen wird Southwest Gas als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 18,09, was einem deutlichen Abstand von 86 Prozent zum Branchen-KGV von 129,31 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI). Dies führt zu einer neutralen Bewertung des RSI für Southwest Gas.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung in der Diskussion über Southwest Gas. Die Aktie wurde weder besonders positiv noch negativ diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung des Sentiments und Buzz führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung für die Aktie von Southwest Gas.