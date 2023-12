Southwest Gas Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Southwest Gas-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Indikatoren bewertet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 60,93 USD, was 5,83 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 64,48 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 59,75 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Southwest Gas-Aktie also ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Dividendenrendite der Southwest Gas-Aktie beträgt derzeit 4,23 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,27 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite der Southwest Gas-Aktie mit 3,36 Prozent mehr als 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 53,93 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Insgesamt erhält die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.