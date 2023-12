Southwest Gas Aktie: Ein sicheres Investment?

Southwest Gas: Analyse von Sentiment, Relative Strength Index und Technischer Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Southwest Gas wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich damit für Southwest Gas in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Southwest Gas liegt bei 22,4, was als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, der ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält Southwest Gas daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Im Bereich der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Southwest Gas-Aktie sowohl im 200-Tage-Durchschnitt als auch im 50-Tage-Durchschnitt über dem letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,09, dass Southwest Gas deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Gasversorgungsunternehmen" und daher unterbewertet ist. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also ein positives Bild für Southwest Gas anhand der analysierten Parameter.