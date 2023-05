Southwest Gas Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Für die Aktie Southwest Gas stehen per 20.05.2023, 02:49 Uhr 57.09 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Southwest Gas zählt zum Segment "Gasversorgungsunternehmen".

Wie Southwest Gas derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 4,41 Prozent liegt Southwest Gas 0,53 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Gasversorgungsunternehmen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,88. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 18,8 und liegt mit 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gasversorgungsunternehmen) von 88,55. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Southwest Gas auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Die Southwest Gas ist mit einem Kurs von 57,09 USD inzwischen -2,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -14,98 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.