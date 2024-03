Southwest Gas Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Gewinne und Verluste, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und die Kommunikation im Netz. Im Falle von Southwest Gas zeigt die Diskussionsintensität im Vergleich zu anderen Aktivitäten im Netz eine neutrale Position. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch negativ entwickelt, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Southwest Gas mit 3,91 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,82 % für Gasversorgungsunternehmen. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 71,06 USD um +11,96 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristig guten Bewertung. Auf Basis der letzten 200 Tage liegt die Aktie ebenfalls um +13,93 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Gasversorgungsbranche hat Southwest Gas in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +20,41 Prozent gezeigt. Sowohl im Vergleich zum Durchschnitt der Branche als auch zum Gesamtsektor der Versorgungsunternehmen liegt die Aktie über dem Durchschnitt, was zu einem insgesamt guten Rating in dieser Kategorie führt.