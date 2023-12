Southwest Gas Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Southwest Gas-Aktie wird in der technischen Analyse positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 60,99 USD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 64,09 USD, was einem Unterschied von +5,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 60,15 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von +6,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Southwest Gas-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 53, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 37,86 und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich eine neutrale Bewertung durch die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Southwest Gas nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt bei 18,09, was insgesamt 86 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Gasversorgungsunternehmen" von 125,07. Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".