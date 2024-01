Southwest Gas Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Southwest Gas hat einen RSI von 53,33, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 39,29, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating.

Weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger können ebenfalls einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Southwest Gas untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Southwest Gas-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 61,09 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 64,2 USD liegt also deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Abstand von +5,52 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer positiven Einstufung führt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs und beträgt für Southwest Gas aktuell 4,23 Prozent. Dies liegt 1,03 Prozent über dem Mittelwert von 3,2 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten.