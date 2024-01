Southwest Gas Aktie: So schnell kann es gehen

Die Anleger von Southwest Gas äußerten in den letzten beiden Wochen vorwiegend positive Meinungen zu dem Unternehmen in den sozialen Medien. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von verschiedenen Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen beschäftigt haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ist die Stimmung der Anleger auf einem guten Niveau, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Southwest Gas abgegeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als neutral eingestuft. Es gibt keine neuen Analystenbewertungen aus dem letzten Monat. Die Analysten beobachten auch den aktuellen Kurs von 61,69 USD und erwarten eine Entwicklung von 11,85 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 69 USD. Auch diese Beurteilung wird als positiv eingestuft und führt insgesamt zu einer guten Bewertung durch institutionelle Analysten.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen. In Bezug auf Southwest Gas wurde eine starke Diskussionsintensität festgestellt und eine positive Stimmungsänderung identifiziert. Dadurch ergibt sich ein insgesamt positives Stimmungsbild für das Unternehmen.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, wird bei Southwest Gas mit einem Wert von 71,78 als „überkauft“ eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung aufgrund dieser Werte als negativ bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Anlegerstimmung in den sozialen Medien und eine gute Bewertung durch institutionelle Analysten, während die technische Analyse eher negative Signale sendet.