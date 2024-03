Southwest Gas Aktie: Jetzt geht’s rund!

Das Gasversorgungsunternehmen Southwest Gas weist eine Dividendenrendite von 3,91 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,8 % nur leicht niedriger ist. Daher kann die Ausschüttung als neutral bewertet werden.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie von Southwest Gas werden auch durch Analysen aus Bankhäusern und durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. In diesem Zusammenhang zeigt die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die langfristige Stimmungslage daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt zudem Aufschluss über die Bewertung der Aktie. Der RSI7 liegt bei 34,7, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 25,27 liegt und daher eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Southwest Gas eingestellt waren. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Insgesamt erhält Southwest Gas daher von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.