Southwest Gas Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator in der technischen Analyse, der die Überkauftheit oder Überverkauftheit eines Wertpapiers anzeigt. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Southwest Gas-Aktie beträgt aktuell 53, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass Southwest Gas überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier mit "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Southwest Gas damit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Southwest Gas-Aktie. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Somit ist die Aktie von Southwest Gas bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Southwest Gas beträgt 20, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" im Durchschnitt ein KGV von 12,5 haben. Damit ist Southwest Gas aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Southwest Gas eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Somit wird Southwest Gas insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.