Southwest Airlines, tut es schon wieder!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southwest Airlines liegt derzeit bei 35, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,44 für Flugzeugunternehmen einen überdurchschnittlichen Wert darstellt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie von Southwest Airlines als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Southwest Airlines war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Es gab insgesamt 11 negative und nur einen positiven Tag. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Southwest Airlines daher als "Schlecht" eingestuft.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Internetkommunikation zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zugenommen hat, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch gering, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Southwest Airlines daher eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die Performance von Southwest Airlines in den letzten 12 Monaten lag bei -17,23 Prozent, während vergleichbare Unternehmen der Branche im Durchschnitt um 10,04 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -27,26 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum gesamten Industriesektor lag die Rendite von Southwest Airlines um 23,93 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung im Branchenvergleich Aktienkurs.