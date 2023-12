Southwest Airlines, tut es schon wieder!

Die Dividendenrendite von Southwest Airlines liegt derzeit bei 3,01 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,25 liegt. Dies ergibt eine Differenz von -2,23 Prozent zur Branchendurchschnittsdividende und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southwest Airlines liegt bei 34,27, was über dem Branchendurchschnitt von 27 liegt. Dieser verhältnismäßig hohe Wert führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Anlegerstimmung gegenüber Southwest Airlines war in den letzten Tagen überwiegend negativ, sowohl in den sozialen Medien als auch in den Nachrichten. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Southwest Airlines weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass das Unternehmen überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Southwest Airlines im Bereich des RSI ein "Gut"-Rating.