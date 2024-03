Southwest Airlines löst Jubelsturm aus!

Das Anleger-Sentiment für Southwest Airlines war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen verschlechtert. Aufgrund dessen erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" hat Southwest Airlines im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,63 Prozent erzielt, was 206,18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt 7,46 Prozent, und Southwest Airlines liegt aktuell 5,83 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktie von Southwest Airlines ist laut langfristigen Analysen überwiegend positiv. Die Diskussionsintensität war hoch, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Tendenz auf. Deshalb erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southwest Airlines derzeit bei 24,05, was unter dem Branchendurchschnitt von 27,52 liegt. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.