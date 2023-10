Southwest Airlines: Analysten erwarten Umsatz- und Gewinnsteigerung trotz aktuellem Kursverlust

Der Aktienkurs der Southwest Airlines hat in den letzten 30 Tagen um -8,25% nachgegeben. Die Analysten sehen jedoch langfristig optimistisch in die Zukunft des Unternehmens. Sie erwarten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes um +96,99% im Vergleich zum Vorquartal und einen Gewinn von 846,14 Mio. EUR, was einer Steigerung von +62,10% entspricht.

Auf Jahressicht soll der Gewinn pro Aktie auf 1,06 EUR fallen. Die Experten prognostizieren zudem einen Kursanstieg von +28,14% auf Sicht von 12 Monaten.

Allerdings sollte beachtet werden, dass die Charttechnik derzeit keinen positiven Trend zeigt und der Gleitende Durchschnitt 50 keine Unterstützung bietet.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen tatsächlich entwickeln und ob sich die Prognosen der Analysten bewahrheiten werden. Aktionäre sollten ihre Entscheidungen gut...