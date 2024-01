Southwest Airlines Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Aktienkurs von Southwest Airlines zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Industrie" Branche, mit einer Rendite von -13,04 Prozent, was 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "FluggeSchlechtschaften"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 10,33 Prozent, während Southwest Airlines mit nur 23,38 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Southwest Airlines wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Southwest Airlines in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Anleger, die in die Aktie von Southwest Airlines investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 2,53 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der FluggeSchlechtschaften bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 2,37 Prozentpunkten. Diese niedrigere Dividende führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Southwest Airlines liegt bei 40,26, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Southwest Airlines.