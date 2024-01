Southwest Airlines Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

In der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Southwest Airlines in den vergangenen Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Southwest Airlines-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 30,03 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 28,88 USD weicht also um -3,83 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (25,93 USD) ergibt sich jedoch eine "+11,38 Prozent"-Bewertung, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

Die Analysteneinschätzung der letzten zwölf Monate zeigt 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was insgesamt zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Für die Aktie liegt das Kursziel im Mittel bei 44,14 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 52,85 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten von "Gut".

In fundamentalen Gesichtspunkten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southwest Airlines mit 34 im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "FluggeSchlechtschaften" überbewertet, da der Durchschnitt bei 27 liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.