Southwest Airlines Aktie: Nach so langer Zeit …

Die fundamentale Analyse der Southwest Airlines zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,07 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 27,16, was einem Abstand von 30 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und als "Gut"-Empfehlung bewertet.

Langfristig betrachten Analysten die Aktie als "Neutral"-Titel, basierend auf Bewertungen von 18 Analysten, von denen 1 positiv, 3 neutral und keiner negativ bewerten. Kurzfristig gesehen, gibt es innerhalb eines Monats keine positiven und eine neutrale Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 37,75 USD, was einer Erwartung von 11,26 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Aktie eine Rendite von -14,54 Prozent, was 258,6 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für die Branche "Fluggesellschaften" beträgt 8,7 Prozent, und Southwest Airlines liegt aktuell 23,24 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen ist überwiegend positiv, aber in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Dadurch wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt drei "Gut"-Signale und keine "Schlecht"-Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Aufgrund dieser Analysen wird die Southwest Airlines insgesamt als "Neutral" bewertet, wobei die fundamentale Analyse auf eine Unterbewertung hinweist, die langfristige Analysteneinschätzung jedoch "Neutral" ist und die Rendite im Vergleich zur Branche "Schlecht" ist. Die Stimmung ist uneinheitlich, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.