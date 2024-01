Southwest Airlines Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Southwest Airlines beträgt 74,01, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 liegt bei 38,39, was zu einer Einordnung als "Neutral" für 25 Tage führt und zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Die langfristige Meinung von Analysten zur Southwest Airlines-Aktie bewertet diese als "Gut". Von insgesamt 7 Bewertungen lauten 5 auf "Gut", 2 auf "Neutral" und 0 auf "Schlecht". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 44,14 USD, was einer potenziellen Performance von 58,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southwest Airlines beträgt derzeit 33, was bedeutet, dass die Börse 33,69 Euro für jeden Euro Gewinn von Southwest Airlines zahlt. Dies ist 23 Prozent mehr als vergleichbare Werte in der Branche. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Aus technischer Sicht wird die Southwest Airlines-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen als "Schlecht" bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 27,93 USD lag, was einem Unterschied von -6,87 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 26,15 USD, was über dem letzten Schlusskurs (+6,81 Prozent) liegt. Auf kurzfristigerer Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Southwest Airlines auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.