Southwest Airlines Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Diskussionen über Southwest Airlines in den sozialen Medien signalisieren eine überwiegend negative Stimmung und Einschätzung des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen wurden vermehrt negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Trotz neun Handelssignalen auf dieser Ebene, die sich als "Gut" erweisen, bleibt die Anlegerstimmung neutral.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Southwest Airlines mit 2,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,04 Prozent in der "Fluggesellschaften"-Branche. Diese Differenz von -2,51 Prozent führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" seitens der Redaktion.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt mit 24,05 niedriger als der Branchendurchschnitt von 27. Dadurch erscheint die Aktie auf den ersten Blick als preisgünstig und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zu anderen Aktien im "Industrie"-Sektor hat Southwest Airlines im letzten Jahr eine Rendite von 1,63 Prozent erzielt, was 209,47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche beträgt 8,87 Prozent, wobei Southwest Airlines aktuell 7,24 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung neutral ist und die fundamentale Bewertung aufgrund der Dividendenpolitik und der Branchenvergleiche eher negativ ausfällt.