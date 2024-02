Southwest Airlines Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Southwest Airlines schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 2,53 % aus, was 2,5 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 5,03 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Southwest Airlines in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,45 Prozent. Dies steht im Gegensatz zu einem durchschnittlichen Anstieg von 8,41 Prozent bei ähnlichen Aktien in der Branche "FluggeSchlechtschaften", was zu einer Unterperformance von -8,86 Prozent führt. Auch im Vergleich mit dem "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Southwest Airlines mit 244,98 Prozent unter dem Durchschnitt von 244,53 Prozent, was zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich und einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass die Southwest Airlines als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs um +15,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 29,93 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 30,24 USD entspricht einer Abweichung von +14,22 Prozent, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch ein negativer Trend, da die Stimmungslage der Anleger zunehmend schlechter wurde und das Unternehmen weniger Beachtung erfährt. Daher erhält die Southwest Airlines-Aktie ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.