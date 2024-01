Southwest Airlines Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Southwest Airlines: Aktie erhält gemischte Bewertungen

Die Aktie von Southwest Airlines wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 33,69 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 28,17 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung bei der Stimmungslage festgestellt werden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Southwest Airlines ergibt sich ein "Neutral"-Rating sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Southwest Airlines liegt aktuell bei 2,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt erhält die Aktie von Southwest Airlines gemischte Bewertungen, wobei fundamentale und soziale Faktoren zu einer uneinheitlichen Einschätzung führen.