Southwest Airlines Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Analystenbewertung für die Southwest Airlines sieht insgesamt neutral aus, basierend auf den Empfehlungen von 1 Buy, 3 Neutral und 0 Sell in den letzten 12 Monaten. Im vergangenen Monat gab es 0 Buy, 1 Neutral und 0 Sell Empfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 37,75 USD, was einem potenziellen Anstieg um 26,3 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 29,85 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 29,89 USD (+0,13 Prozent Unterschied) lag. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 28,44 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+5,1 Prozent), was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Southwest Airlines-Aktie eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (55,6 Punkte) als auch der RSI25 (48,35) führen zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich.

In fundamentalen Aspekten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 35 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28 ist das KGV um 24 Prozent höher, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Bewertung der Analysten eine neutrale Einschätzung der Southwest Airlines-Aktie aufgrund der gemischten Signale aus den verschiedenen Analysemethoden.