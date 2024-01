Southwest Airlines Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Southwest Airlines-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf der technischen Analyse des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Der Durchschnitt liegt bei 29,9 USD, während der letzte Schlusskurs bei 31,11 USD liegt, was einer Abweichung von +4,05 Prozent entspricht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs mit 27,66 USD über dem gleitenden Durchschnitt um +12,47 Prozent, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Southwest Airlines ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der 7-Tage-RSI liegt bei 37,57 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 44,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Branchenvergleich hat die Southwest Airlines-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -17,23 Prozent gezeigt, verglichen mit einem durchschnittlichen Anstieg von 10,21 Prozent bei ähnlichen Aktien in der "FluggeSchlechtschaften"-Branche. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine Rendite von 15,29 Prozent verzeichnete, lag Southwest Airlines 32,52 Prozent darunter, was zu einer insgesamt negativen "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southwest Airlines mit einem Wert von 35 eine Überbewertung auf, verglichen mit einem Branchendurchschnitt von 28. Aufgrund dessen erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Southwest Airlines-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.